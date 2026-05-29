Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что разговор на тему Армении должен быть честным и откровенным. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Астане.

Я сказал об этом представителю Армении, вице-премьеру армянского правительства. Сказал, что у нас разговоры по этому вопросу могут быть только откровенны, только искренними и абсолютно открытыми отметил российский лидер

Сегодня лидеры стран ЕАЭС выступили с официальным заявлением по ситуации вокруг Армении. В документе указано, что члены объединения разделяют позицию о необходимости скорейшего проведения референдума о вступлении республики в Евросоюз или продолжении участия в ЕАЭС.