Путин: Россия может свернуть экономическое сотрудничество с Арменией

Москва29 мая Вести.Если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза (ЕС), интеграцию с ней объективно придется свернуть, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

По словам российского лидера, у Армении не получится совместить сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и вступление в ЕС.

Поэтому мы вынуждены будем где-то - не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу - в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть сказал Путин

Ранее в Кремле прокомментировали позицию Армении по развитию отношений с Европейским союзом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобный курс не должен реализовываться за счет финансовых ресурсов стран ЕАЭС.