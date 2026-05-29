Путин отметил, что невозможно говорить о сроках окончания СВО в боевых условиях

Москва29 мая Вести.Назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Российский лидер отметил, что сроки завершения конфликта никогда не называются.

Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду сказал Путин

Ранее сенатор Алексей Пушков в своем канале в мессенджере MAX заявил о росте степени вовлеченности Евросоюза в конфликт на Украине. Он обратил внимание, что европейские политики лишь создают видимость давления на Киев.