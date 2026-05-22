Москва22 маяВести.Президент РФ Владимир Путин не устанавливал никакого определенного срока окончания конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту информацию Bloomberg.
Ранее агентство сообщило, что Россия намерена завершить СВО до конца года при условии полного освобождения территории Донбасса, а также подписания широкого соглашения по безопасности с Европой, предусматривающего признание за РФ новых территорий.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин установил какой-либо подобный срок
Ранее Песков заявил, что Россия на фоне воинственных заявлений из Киева будет продолжать спецоперацию до тех пор, пока не достигнет своих целей.
В конце апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается не более 17% территории Донбасса.