Bloomberg: Россия намерена завершить СВО до конца 2026 года на победных условиях

Москва22 мая Вести.Россия намерена завершить специальную военную операцию (СВО) до конца текущего года, но только на победных для нее условиях. Об этом пишет Bloomberg.

По информации журналистов агентства, речь идет о полном освобождении территории Донбасса, а также подписании широкого соглашения по безопасности с Европой.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия на фоне воинственных заявлений киевского режима будет продолжать спецоперацию до тех пор, пока не достигнет своих целей.

Как подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия продолжит идти к выполнению целей спецоперации, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнит ряд условий.