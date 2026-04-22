В Госдуме высказались о сроках завершения спецоперации Депутат ГД Колесник: РФ завершит СВО после достижения целей

Москва22 апр Вести.Россия завершит специальную военную операцию после выполнения поставленных задач. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью изданию Лента.ru.

Он подчеркнул, что в победе России нет сомнений.

Здесь вопрос сохранения людей и достижения своих целей, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным]. В начале специальной военной операции были поставлены задачи верховным главнокомандующим, и пока отмены этих задач не было. Когда эти задачи будут выполнены и президент посчитает, что для России выгодны такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится заявил Колесник

Депутат отметил, что усложняющим фактором может стать финансовая поддержка Украины со стороны Европейского союза, в частности – обсуждаемый кредит на 90 млрд евро.

Колесник также заявил, что не видит смысла в переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку тот нелегитимен. Однако он допустил, что при участии посредников, включая США, обсуждение сроков завершения конфликта может вернуться в повестку.