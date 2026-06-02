Обстановка на линии фронта в зоне СВО говорит о скорой победе РФ, заявили в ГД Депутат Журавлев: ситуация на фронте в зоне СВО благоприятствует России

Москва2 июн Вести.Сложившаяся в настоящий момент ситуация на фронте благоприятствует успешному завершению Россией специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что политики все чаще говорят о скором завершении украинского конфликта.

Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России сказал Журавлев

При этом депутат отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, поэтому он постоянно придумывает новые причины для отказа от переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, для этого Зеленскому необходимо дать приказ украинской армии покинуть территории российских регионов.