Нарышкин: ВСУ скоро могут потерять способность к сопротивлению

Москва15 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро утратят способность организованно сопротивляться, после чего установится справедливый мир. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, Россия хочет установить мир на территории Украины и "неоднократно это доказывает".

Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир. сказал Нарышкин

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мир на Украине зависит от решения главы киевского режима Владимира Зеленского. Представитель Кремля особенно подчеркнул, что Москва желает не перемирия, а прочного мира.