Нарышкин: Россия имеет все основания завершить конфликт на Украине военным путем Глава СВР Нарышкин поведал о разных путях завершения конфликта на Украине

Москва14 мая Вести.Россия желает мирного исхода конфликта на Украине, но если дипломатическим путем этого добиться не удастся, есть все основания завершить его военно-техническим путем, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем. сказал Нарышкин журналистам

По его словам, с начала 2026 года российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов в новых регионах страны, а также продолжает движение только в одном направлении - на запад.

Глава СВР также отметил, что Россия продолжает выступать с предложениями Киеву о мирном завершении конфликта. Последним из них стало предложение полностью вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия страны должна сосредоточиться на окончательном разгроме противника в зоне СВО.