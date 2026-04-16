Нарышкин: понимание мира между РФ и Украиной было достигнуто еще в Анкоридже

Москва16 апр Вести.Общее понимание справедливого мира между Москвой и Киевом было достигнуто еще в августе 2025 года в Анкоридже на Аляске, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Однако... европейская бюрократия категорически возражает против мирного урегулирования сказал он накануне по итогам заседания коллегий СВР России и Комитета государственной безопасности Белоруссии

По его мнению, не за горами дни, когда ВСУ утратят способность к организованному сопротивлению, после чего установится справедливый мир. Хотя против такого мира категорически возражают ряд стран Евросоюза и европейская бюрократия. Ведь тогда для населения Европы станет понятно, что их просто обманули и заставили идти на большие жертвы в экономическом плане.