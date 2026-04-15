Нарышкин: страны ЕС ориентированы на продолжение войны на Украине

Москва15 апр Вести.Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подчеркнул, что государства Евросоюза решительно выступают против мирного разрешения ситуации на Украине, поскольку глубоко увязли в поддержке военных действий.

В беседе с журналистами после XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь Нарышкин отметил, что в августе 2025 года в Анкоридже на саммите России и США "было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной".

Однако страны Европейского союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого. Они очень сильно, что называется, заложились на войну сказал Нарышкин журналистам по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь

По словам директора СВР, европейские лидеры опасаются, что реальное соглашение раскроет несоответствие между официальной риторикой о поражении России и реальными договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже на Аляске.