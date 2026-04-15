Москва15 апрВести.Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подчеркнул, что государства Евросоюза решительно выступают против мирного разрешения ситуации на Украине, поскольку глубоко увязли в поддержке военных действий.
В беседе с журналистами после XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь Нарышкин отметил, что в августе 2025 года в Анкоридже на саммите России и США "было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной".
Однако страны Европейского союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого. Они очень сильно, что называется, заложились на войнусказал Нарышкин журналистам по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь
По словам директора СВР, европейские лидеры опасаются, что реальное соглашение раскроет несоответствие между официальной риторикой о поражении России и реальными договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже на Аляске.