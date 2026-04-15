Нарышкин: Европа на пороге "политического цунами" из-за Украины

Москва15 апр Вести.Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин спрогнозировал, что осознание европейцами факта "обманутости" относительно украинского конфликта может вызвать серьезные политические потрясения в Европе.

Его заявление прозвучало 15 апреля 2026 года по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.

Для населения Европы станет понятно, что их просто обманули и заставили идти на большие жертвы в экономическом плане отметил Нарышкин в беседе с журналистами

По его словам, это не просто вызовет вопросы к политическому руководству стран ЕС, но "может вызвать просто такое политическое цунами на Европейском континенте".