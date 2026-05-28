Нарышкин: "барабаны" войны особенно громко звучат в Европе Нарышкин: ЕС превращается в военный альянс, направленный против России

Москва28 мая Вести.Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс против России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России.

Барабаны войны" особенно громко звучат на Европейском континенте... Евросоюз усиленно вооружается, стремительно превращаясь из транснационального политико-экономического проекта в военный альянс. Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны сказал он

Глава СВР подчеркнул, что ЕС идет семимильными шагами к тому, чтобы, как в прошлом столетии, стать эпицентром начала глобального конфликта.

Нарышкин добавил, что в ЕС хотят компенсировать убытки за счет разграбления России в будущем, что соответствует типичному примеру "колониального мышления и высокомерия, от которого никак не может избавиться деградирующая европейская верхушка".

Ранее Нарышкин подчеркивал, что страны Евросоюза ориентированы на продолжение войны на Украине.