Москва28 маяВести.Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс против России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России.
Барабаны войны" особенно громко звучат на Европейском континенте... Евросоюз усиленно вооружается, стремительно превращаясь из транснационального политико-экономического проекта в военный альянс. Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей странысказал он
Глава СВР подчеркнул, что ЕС идет семимильными шагами к тому, чтобы, как в прошлом столетии, стать эпицентром начала глобального конфликта.
Нарышкин добавил, что в ЕС хотят компенсировать убытки за счет разграбления России в будущем, что соответствует типичному примеру "колониального мышления и высокомерия, от которого никак не может избавиться деградирующая европейская верхушка".
Ранее Нарышкин подчеркивал, что страны Евросоюза ориентированы на продолжение войны на Украине.