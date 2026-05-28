Нарышкин: Лондон подзуживает европейских союзников на прямой конфликт с Россией

Москва28 мая Вести.Великобритания играет крайне деструктивную роль в Европе, подзуживает союзников на прямое столкновение с Россией, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Отдельно нужно сказать о крайне деструктивной роли, которую играет Великобритания, этот злой, циничный "гений" Европы... Лондон буквально подзуживает континентальных союзников на прямое столкновение с Россией отметил он

Нарышкин добавил, что Лондон убеждает европейцев в возможности взятия у Москвы исторического "реванша" за прежние поражения. В частности, это находит живой отклик в сердцах многих французских и немецких генералов и политиков, подчеркнул глава СВР РФ.

Ранее Нарышкин заявил, что "барабаны" войны особенно громко звучат в Европе.