Посольство РФ: Британия приняла новые санкции под надуманным предлогом Посольство РФ в Лондоне назвало предлог для новых британских санкций надуманным

Москва26 мая Вести.Новые британские санкции против России были приняты по надуманному поводу в виде борьбы с торговлей в криптовалюте, сообщается в комментарии посольства РФ в Лондоне, который предоставил ТАСС.

Лондон вновь объявил о расширении незаконных ограничений в отношении России - в этот раз под надуманным предлогом борьбы с некими "криптовалютными сетями". Британские власти упорно отказываются принять очевидное: антироссийская санкционная политика бессмысленна говорится в сообщении

Как отмечается в релизе, Россия уже давно и успешно адаптировалась к внешнему давлению, а последствия множественных санкций будут, прежде всего, отражаться на "Подданных, бизнесе и репутации самого Соединенного Королевства".

Это, судя по всему, мало беспокоит авторов подобных инициатив подытожила пресс-служба посольства

Британские власти в начале мая ввели новые ограничения в отношении России, включив в санкционный список 10 физических лиц и восемь организаций.