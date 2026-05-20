Британский министр взял на себя вину за смягчение санкций против нефти из РФ

Москва20 мая Вести.Британское правительство извинилось за свое "неуклюжее" решение допустить ряд исключений в новых санкциях против России. Министр торговли страны Крис Брайант взял на себя ответственность за это.

Во время выступления в парламенте министр заявил, что у британцев в результате создалось неверное впечатление о том, чего хотят добиться власти. Так, по его словам, действие вызвавшей споры лицензии будет приостановлено "при первой возможности".

Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения сказал Брайант

Ранее Лондон запретил импорт урана из России с 20 мая. Согласно документу, поправки касаются ввоза урана, его "приобретения, поставок и доставок – прямо или косвенно", а также предоставления технической помощи, средств, финансовых и брокерских услуг, связанных с этими товарами.

Между тем власти Великобритании сделали ряд исключений для этих ограничений. Так, все вышеперечисленное разрешается, если уран необходим для продолжения работы ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая этого года.