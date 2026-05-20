Британия ввела запрет на импорт урана из России Власти Великобритании запретили поставки урана из России с 20 мая

Москва20 мая Вести.Великобритания установила запрет на импорт урана из России, следует из документа о расширенных экспортных ограничениях, опубликованных министерством по делам бизнеса и торговли страны.

Поправки к регламенту о санкциях запретили импорт урана, его "приобретение, поставку и доставку – прямо или косвенно", а также предоставление технической помощи, финансовых услуг, средств и брокерских услуг, связанных с этими товарами. Соответствующие меры вступают в силу 20 мая.

В то же время Лондон делает ряд исключений в отношении российского урана. В документе говорится, что все вышеперечисленное разрешается, если данный ресурс необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая этого года.

Помимо этого, исключения затрагивают уран, экспортированный из РФ до 20 мая и хранящийся в третьей стране.

Ранее на фоне энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, британское правительство бессрочно разрешило ввозить дизельное топливо и авиационный керосин, произведенный из российской нефти в третьих странах.