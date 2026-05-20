Россия временно запрещает ввоз бананов из Эквадора Россельхознадзор ограничил поставки бананов от эквадорского экспортера

Москва20 мая Вести.Временные ограничения в Россию на ввоз бананов от одного из эквадорских производителей вступили в силу с 20 мая.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Соответствующее решение принято в связи с обнаружением в партиях бананов карантинных объектов, признанных странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве опасных, сообщили в ведомстве.

Ранее глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар заявил, что Россия увеличила закупки бананов у Эквадора, заняв первое место среди стран-импортеров.