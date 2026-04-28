Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России минералки "Джермук"

В России приостановили ввоз и оборот минералки "Джермук" Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России минералки "Джермук"

Москва28 апр Вести.Роспотребнадзор временно ограничил ввоз и оборот на территории России минеральной воды "Джермук", сообщило ведомство в канале в мессенджере MAX.

С 28 апреля 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук" сказано в сообщении

Уточняется, что под ограничения попали партии с датой изготовления 23.10.2025, 18.11.2025, 22.11.2025, 24.11.2025, 10.01.2026, 12.01.2026, 17.02.2026, 19.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 27.03.2026.

Соответствующие ограничения в ведомстве объяснили тем, что продукция не отвечает информации, указанной в маркировке, и нарушает требования безопасности упакованной питьевой воды. Так, в минеральной воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов, что может привести к ухудшению здоровья.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о блокировке более 6,6 тыс. сайтов с запрещенными БАД.