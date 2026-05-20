Москва20 мая Вести.Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Ранее Лондон дополнил документ о расширенных экспортных ограничениях в отношении России.

То, о чем мы объявили вчера - это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций. Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России сказал Стармер в ходе выступления в парламенте

Ранее Великобритания установила запрет на импорт урана из России с 20 мая. Согласно документу, поправки запретили импорта урана, его "приобретение, поставку и доставку – прямо или косвенно", а также предоставление технической помощи, финансовых услуг, средств и брокерских услуг, связанных с этими товарами.

Вместе с тем британские власти сделали ряд исключений для этих ограничений. Так, все вышеперечисленное разрешается, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года.

До этого Лондон бессрочно разрешил ввозить дизельное топливо и авиационный керосин, произведенный из российской нефти в третьих странах.