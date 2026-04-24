Bloomberg: ЕС отказывается от СПГ из РФ в крайне неудачный период

Bloomberg назвал отказ Европы от российского СПГ худшим моментом Bloomberg: ЕС отказывается от СПГ из РФ в крайне неудачный период

Москва24 апр Вести.Евросоюз (ЕС) вводит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в крайне неподходящее время, поскольку война в Иране серьезно нарушила глобальные поставки. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как уточняет Bloomberg, с 25 апреля ЕС запретит краткосрочные закупки российского СПГ на спотовом рынке. Поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года, но ограничения все равно способны создать проблемы для европейской энергетики.

Европа начинает вводить запрет на импорт российского СПГ в непростое время, поскольку война в Иране серьезно нарушает глобальные поставки говорится в публикации

Отмечается, что Европе в ближайшие месяцы предстоит закупить больше топлива, чтобы пополнить запасы к следующей зиме – в момент, когда мировые поставки неожиданно сократились. Летом также обыкновенно усиливается конкуренция за топливо между Азией и Европой.

По оценкам Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., запрет на спотовом рынке может сократить импорт российского СПГ примерно на 2,8–3,5 миллиона тонн в год. Это составляет около 3% от общего объема закупок СПГ европейцев в прошлом году. Сокращение происходит на фоне того, что базовая цена на газ в регионе уже подскочила примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает Bloomberg, в настоящее время Россия является вторым поставщиком топлива для стран ЕС после США. На фоне мирового энергокризиса российская сторона также подчеркивала нерациональность решений европолитиков.