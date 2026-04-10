FT: Евросоюз нарастил импорт газа из РФ на фоне ситуации в Иране

Москва10 апр Вести.Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за первые три месяца 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Отмечается, что в первом квартале этого года объем поставок с проекта "Ямал СПГ" в страны Евросоюза достиг пяти миллионов тонн, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом из 71 отгруженной партии СПГ 69 были направлены именно в ЕС.

В первые три месяца текущего года Европа увеличила импорт сжиженного природного газа из РФ, поскольку конфликт на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые поставки говорится в тексте

По данным экологической некоммерческой организации Urgewald, государства Евросоюза потратили на российский газ порядка 2,88 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе на фоне новостей о двухнедельном перемирии США и Ирана упали на 18,5%.