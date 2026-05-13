Москва13 мая Вести.Страны Евросоюза увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 15,5% в апреле год-к-году до 2,169 миллиарда кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

При этом в марте поставки газа из России достигли рекордного с 2019 года показателя — 2,459 миллиарда кубометров, но уже в апреле ЕС ввел запрет на поставки из России по краткосрочным контрактам, и показатели отступили от рекорда.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам января-февраля 2026 года снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.