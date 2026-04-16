РФ за первые два месяца 2026 года снизила поставки газа в Турцию на 27%

Москва16 апр Вести.Россия по итогам января-февраля 2026 года снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Уточняется, что всего в первые два месяца 2026 года прокачка российского газа в Турцию достигла 3,8 млрд куб. м.

По данным EPDK, в феврале Турция импортировала из России по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,09 млрд куб. м газа.

Ранее стало известно, что власти Турции с 4 апреля повысили тарифы на газ и электроэнергию на 25%. Кроме того, в стране введен поэтапный расчет стоимости газа в зависимости от объема потребления.