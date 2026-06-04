Страны Азии подстегнули рост экспорта СУГ из России Экспорт СУГ из России вырос благодаря поставкам в страны Азии

Москва4 июн Вести.Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в Азию, в том числе в Турцию, вырос в январе-апреле 2026 года в 1,5 раза в годовом выражении до 1,3 млн тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сведения от исследовательской группы "Петромаркет".

Увеличение экспорта в первую очередь связано с ростом поставок в Китай и страны Средней Азии.

Так, в январе-апреле экспорт СУГ в Китай увеличился в 1,5 раза в годовом выражении. При этом экспорт в Турцию сократился на 38%. Сократились также поставки в Европейский союз (ЕС) и другие европейские страны на фоне антироссийских санкций.

Возместить сокращение поставок СУГ в Турцию и Европу удалось за счет роста экспорта в страны Азии.

В целом, экспорт СУГ из России увеличился в январе-апреле на 25% в годовом выражении до 1,5 млн тонн.

Между тем экспорт угля из России увеличился в январе-апреле на 4,5% в годовом выражении до 65,7 млн тонн.