Россия в марте увеличила экспорт угля на 8% в годовом выражении

Москва16 апр Вести.Экспорт угля из России вырос в марте 2026 года на 8% в годовом выражении до 16, 9 млн тонн, сообщает газета "Ведомости".

Экспорт увеличился, несмотря на снижение спроса на российский уголь в Китае.

В марте Китай (без учета Тайваня) сократил закупки на 20% до 6 млн тонн отмечает газета

Индия, второй по объему импортер российского угля, увеличила закупки в марте на 1%, Южная Корея - на 37%, Турция – на 17%.

В 2,2 раза выросли поставки в страны категории "прочие", в список которых входит Вьетнам, Индонезия, Малайзия и другие государства Азии.

Поставки угля трейдерам увеличились в 1,5 раза.

Таким образом, российские компании смогли перераспределить экспортные потоки с китайского рынка на рынки других стран Азии пишут "Ведомости"

Блокада Ормузского пролива на фоне войны на Ближнем Востоке привела к росту поставок российского угля в Южную Корею и другие страны. Уголь является более дешевым топливом, чем газ, который резко подорожал во всем мире.

Между тем экспорт угля в Китай и Индию сейчас менее выгоден России, поскольку Китай самостоятельно добывает значительный объем угля и имеет большие запасы этого вида топлива.

Российский уголь становится все более востребованным в странах Азии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, Индия в марте увеличила закупки российского угля на 25% по сравнению с февральским показателем.