Москва6 апр Вести.Экспортеры российского металлургического угля начали отзывать оферты на фоне нестабильной морской логистики, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом пишет "Коммерсант".

Это уже привело к росту цен на сырье, прежде всего на китайском рынке.

По данным NEFT Research, к концу марта стоимость кузбасского коксующегося угля марки ГЖ в Китае выросла до 150-160 долларов за тонну (CFR) против 110-140 долларов в середине месяца. Как пояснил партнер NEFT Research Александр Котов, компании отказываются от сделок из-за резко меняющихся ставок фрахта и роста цен на бункерное топливо, что делает логистические расходы трудно прогнозируемыми и снижает итоговую выручку.

Начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев отметил, что отзыв предложений стал вынужденной мерой, поскольку риски перевозки сейчас могут превышать потенциальную прибыль.

Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тейкетаев допустил, что при затяжных логистических проблемах цены на премиальный коксующийся уголь могут вырасти до 180-200 долларов за тонну. Он добавил, что в выигрыше окажутся компании с более короткой логистикой или собственным флотом.

Эксперты предупреждают, что сдерживание поставок может привести к дефициту угля в странах, зависящих от морского импорта, включая Индию и государства Юго-Восточной Азии.

При этом, по данным NEFT Research, в конце марта спрос со стороны Индии поддержал рост цен в западных портах России: в Азово-Черноморском бассейне котировки выросли до 141,7 доллара за тонну, в Балтике – до 131,7 доллара. На Дальнем Востоке, напротив, цены снизились до 149 долларов за тонну.

Аналитики Mysteel фиксируют признаки охлаждения китайского рынка после мартовского роста цен. Участники отрасли пересматривают ожидания на фоне возможного урегулирования конфликта, а добыча угля в Китае увеличивается быстрее спроса, что создает риск избытка предложения.