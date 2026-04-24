ЦБ: сибирский уголь стал более востребованным на фоне ближневосточного кризиса

В ЦБ рассказали о влиянии ближневосточного кризиса на спрос на сибирский уголь ЦБ: сибирский уголь стал более востребованным на фоне ближневосточного кризиса

Москва24 апр Вести.Цены на уголь из Сибири начали восстанавливаться на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Отмечается, что в феврале 2026 года добыча угля в Сибири выросла относительно предыдущего месяца, а годовые темпы снижения добычи замедлились.

По информации сибирского бизнеса, в конце зимы – начале весны экспортные спрос и цены на российский уголь начали умеренно восстанавливаться, в том числе вследствие ситуации на Ближнем Востоке говорится в докладе

Согласно сведениям ЦБ, с сентября 2025 года наращивает экспорт и добычу угля Забайкальский край. Подчеркивается, что приграничное расположение региона открывает прямой доступ к железнодорожной инфраструктуре в Азии.

Ранее стало известно, что Россия в марте увеличила экспорт угля на 8% в годовом выражении. Увеличение произошло несмотря на то, что Китай сократил закупки российского угля.