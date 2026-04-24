Эксперт рассказал, как изменилась стоимость логистики в ЮВА для России Эксперт Дьяконов объяснил рост стоимости логистики в ЮВА для России

Москва24 апр Вести.Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту стоимости фрахта для российских судов, но потом ситуация стабилизировалась. Такое мнение ИС "Вести" озвучил учредитель и СЕО логистической компании "Фрэйт Логистик Групп" Михаил Дьяконов.

Он пояснил, что сложности на маршрутах из Юго-Восточной Азии в порты Северо-Запада действительно были, но рынок уже "отыграл" их, в результате чего стоимость фрахта сорокафунтового контейнера из Китая до портов на Северо-Западе увеличилась на тысячу долларов.

Что касается, допустим, российского рынка грузоперевозок, в частности, из Юго-Восточной Азии в порты Северо-Запада, то, соответственно, да, были сложности, связанные с тем, что на первых этапах этого конфликта были введены различного рода надбавки, что, соответственно, повлияло на итоговую стоимость фрахта. И в самом начале стоимость повышалась там на несколько тысяч долларов, но впоследствии как бы рынок отыграл. Вот на текущий момент, если там брать эквивалент сорокафутового контейнера, то из того же Китая до портов Северо-Запада в целом стоимость поднялась где-то на тысячу [долларов] рассказал Дьяконов

Ранее Дьяконов заявил, что порты ОАЭ и Саудовской Аравии, которые продолжают функционировать, не справляются с возросшими объемами экспорта.