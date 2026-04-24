Москва24 апрВести.Из-за конфликта на Ближнем Востоке нагрузка на отдельные порты ОАЭ и Саудовской Аравии резко возросла, однако их мощности оказались не готовы к этому. Такое мнение ИС "Вести" озвучил учредитель и СЕО логистической компании "Фрэйт Логистик Групп" Михаил Дьяконов.
Он добавил, что на текущий момент существуют большие сложности с экспортом из региона Персидского залива.
На текущий момент есть большие сложности с экспортом, и вынуждены использовать те порты, которые ранее, скажем так, не были задействованы в экспорте грузов. В частности, мы говорим о портах Арабских Эмиратов на восточном побережье - это Фуджайра и Хор-Факкан, а также порт Саудовской Аравии Джедда, который используется для вывоза и экспорта грузов из этих странрассказал Дьяконов
Эксперт добавил, что эти порты, работав в привычном для них темпе, оказались не готовы к дополнительному объему.
То есть это, соответственно, создает новые трудности для нихзаключил он
Ранее восковед Сегей Лузянин сообщил, что Саудовская Аравия больше не является союзником США. Сейчас страна ориентируется на сотрудничество с Глобальным Югом.