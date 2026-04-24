Эксперт Дьяконов: порты ОАЭ и Саудовской Аравии не справляются с нагрузкой

Эксперт рассказал о трудностях с экспортом на Ближнем Востоке Эксперт Дьяконов: порты ОАЭ и Саудовской Аравии не справляются с нагрузкой

Москва24 апр Вести.Из-за конфликта на Ближнем Востоке нагрузка на отдельные порты ОАЭ и Саудовской Аравии резко возросла, однако их мощности оказались не готовы к этому. Такое мнение ИС "Вести" озвучил учредитель и СЕО логистической компании "Фрэйт Логистик Групп" Михаил Дьяконов.

Он добавил, что на текущий момент существуют большие сложности с экспортом из региона Персидского залива.

На текущий момент есть большие сложности с экспортом, и вынуждены использовать те порты, которые ранее, скажем так, не были задействованы в экспорте грузов. В частности, мы говорим о портах Арабских Эмиратов на восточном побережье - это Фуджайра и Хор-Факкан, а также порт Саудовской Аравии Джедда, который используется для вывоза и экспорта грузов из этих стран рассказал Дьяконов

Эксперт добавил, что эти порты, работав в привычном для них темпе, оказались не готовы к дополнительному объему.

То есть это, соответственно, создает новые трудности для них заключил он

Ранее восковед Сегей Лузянин сообщил, что Саудовская Аравия больше не является союзником США. Сейчас страна ориентируется на сотрудничество с Глобальным Югом.