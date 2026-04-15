Москва15 апр Вести.Саудовская Аравия, долгое время ориентировавшаяся на США, сейчас пересматривает свою позицию, сместив вектор в сторону взаимодействия с Глобальным Югом и БРИКС, отметил в беседе с ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ и МГИМО, доктор исторических наук, востоковед Сергей Лузянин.

Ситуация сопровождается ослаблением роли долларовой системы и пересмотром стратегических приоритетов. У Саудовской Аравии хорошие отношение с Москвой, отметил Лузянин, однако страна какое-то время "была на американской стороне".

[Саудовская Аравия была] серьезное время на американской стороне. И вот сегодня и эта карта тоже перевернута не в пользу [президента США Дональда] Трампа заявил Лузянин

Он отметил, что этот процесс затрагивает не только ближневосточные государства, но и другие страны Глобального Юга, например, Индонезию. В январе государство присоединилось к БРИКС, развивает сотрудничество с Россией и планирует визит президента к российскому лидеру Владимиру Путину.