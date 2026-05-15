Москва15 мая Вести.Россия может и должна стать главным дипломатическим посредником между разными центрами силы в Азии. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" политолог, публицист Юрий Светов.

Азия, по его словам, сейчас становится центром формирования нового миропорядка, и Россия активно работает на азиатском направлении. По мнению Светова, РФ, прежде всего в рамках организации БРИКС, может быть посредником в противоречиях стран региона.

Я считаю, что центром всех этих переговоров должна быть Российская Федерация из-за того, что у нас хорошие отношения с Индией, особо привилегированное стратегическое партнерство у нас. Отличные отношения с Китайской Народной Республикой. Мы имеем давние и хорошие отношения с Индонезией, самой крупной мусульманской страной в мире. Вот-вот эта наша роль позволит сбалансировать разноречивые интересы важнейших государств Азии сказал Светов

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с представителями российских СМИ в Нью-Дели, где проходит саммит министров иностранных дел БРИКС, сообщил: интерес к вступлению в это объединение сохраняется — соответствующие обращения уже поступили от нескольких стран.