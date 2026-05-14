Москва14 мая Вести.БРИКС должен дальше утверждаться в качестве одной из ключевых опор многополярного мира, заявил ИС "Вести" заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, в ходе совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС происходит взаимодействие государств по ряду направлений.

Министры говорят о политике, но БРИКС — это не только политика, это экономика и финансы, это контакты между людьми. Мы с уважением относимся к позиции каждого, но главное в том, чтобы вектор движения был поступательным. БРИКС не имеет права ошибиться, БРИКС должен дальше утверждаться в качестве одной из ключевых опор многополярного мира заявил Рябков

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в комментарии ИС "Вести" сообщил, в каком формате на заседании в Нью-Дели будет обсуждаться ближневосточный конфликт.