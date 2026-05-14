Лавров: ближневосточный конфликт обсудят в оптимальном формате в Нью-Дели

Москва14 мая Вести.Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии ИС "Вести" рассказал, в каком формате будет обсуждаться ближневосточный конфликт на заседании глав МИД БРИКС в Нью-Дели.

[Формат] самый оптимальный, который наиболее эффективен заявил Лавров

Заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС открылось в столице Индии 14 мая. Накануне Лавров уже провел двусторонние переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, а также выступил на пленарном заседании.

Ранее эксперт Михаил Хачатурян заявил, что страны БРИКС становятся экономическим полюсом мира.