Москва14 маяВести.Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии ИС "Вести" рассказал, в каком формате будет обсуждаться ближневосточный конфликт на заседании глав МИД БРИКС в Нью-Дели.
[Формат] самый оптимальный, который наиболее эффективензаявил Лавров
Заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС открылось в столице Индии 14 мая. Накануне Лавров уже провел двусторонние переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, а также выступил на пленарном заседании.
Ранее эксперт Михаил Хачатурян заявил, что страны БРИКС становятся экономическим полюсом мира.