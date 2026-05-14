Лавров обсудил с премьер-министром Индии ситуацию на Украине

Лавров и Моди обсудили ситуацию на Украине Лавров обсудил с премьер-министром Индии ситуацию на Украине

Москва14 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию на Украине.

В своем официальном аккаунте в соцсети Х Моди сообщил, что принял главу МИД РФ.

Мы [с Сергеем Лавровым] также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуации на Украине и на Ближнем Востоке написал премьер Индии

14 мая в Нью-Дели открылось заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Накануне Лавров уже провел двусторонние переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.