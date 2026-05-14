Москва14 маяВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию на Украине.
В своем официальном аккаунте в соцсети Х Моди сообщил, что принял главу МИД РФ.
Мы [с Сергеем Лавровым] также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуации на Украине и на Ближнем Востокенаписал премьер Индии
14 мая в Нью-Дели открылось заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Накануне Лавров уже провел двусторонние переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.