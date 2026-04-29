Лавров в мае проведет переговоры с Джайшанкаром в рамках визита в Индию

Лавров в мае проведет переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром Лавров в мае проведет переговоры с Джайшанкаром в рамках визита в Индию

Москва29 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Индию в мае проведет переговоры с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В рамках пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Нью-Дели для участия в СМИД БРИКС планируется также его полноформатный двусторонний визит, включая переговоры с министром иностранных дел Индии сказала Захарова

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что Россия и Индия рассматривают варианты расширения энергетического сотрудничества.