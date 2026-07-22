Москва22 июлВести.Глава Министерства иностранных дел Индии сообщил о проведении переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В ходе встречи дипломаты подробно обсудили вопросы двустороннего партнерства между Нью-Дели и Москвой, уделив приоритетное внимание сотрудничеству в торгово-экономической сфере, инвестициям и совместным проектам в энергетике.
Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, детально остановившись на развитии ситуации вокруг конфликта на Украине и обстановке на Ближнем Востоке.