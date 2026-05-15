Лавров: Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов

Москва15 мая Вести.Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами.

У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений сказл Лавров

По его словам, обе стороны также настроены на сотрудничество в сфере мирного атома.

13 мая в Нью-Дели были организованы переговоры глав МИД России и Индии. Стороны обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня, а также график предстоящих контактов, в том числе на высшем уровне.