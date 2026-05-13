Лавров рассказал о совместном производстве вооружений России и Индии Лавров рассказал о совместном производстве в Индии ракет, автоматов и танков

Москва13 мая Вести.Россия и Индия отходят от формата "продавец и покупатель" в военно-техническом сотрудничестве и переходят к совместному производству вооружения. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия".

По его словам, долгое время после обретения независимости ни одна страна не хотела помогать Индии развивать собственные военные технологии, кроме России.

Мы начинали сотрудничество с Индией как "продавец и покупатель". Сейчас ситуация кардинально изменилась: мы уже не просто продаем Индии оружие и технику. Мы продаем все меньше, потому что постепенно переходим к совместному производству на территории Индии. Россия и Индия начали с ракет "БраМос", затем перешли к автоматам "Калашников", а сейчас в Индии уже производят по лицензии танки Т-90 рассказал министр

Глава МИД РФ прибудет сегодня с трехдневным визитом в Нью-Дели. 13 мая он проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, а 14-15 мая примет участие в совещании министров иностранных дел БРИКС - Индия в этом году председательствует в объединении.