Захарова рассказала о планах РФ по военно-техническому сотрудничеству с Индией

Захарова: Россия намерена наращивать военно-техническое сотрудничество с Индией Захарова рассказала о планах РФ по военно-техническому сотрудничеству с Индией

Москва29 апр Вести.РФ намерена продолжить наращивание военно-технического сотрудничества (ВТС) с Индией в условиях усиления международной конкуренции. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

По ее словам, военно-техническое сотрудничество РФ и Индии носит комплексный характер, при этом строится на взаимном доверии и остается устойчивым к изменениям внешнеполитической конъюнктуры.

Ежегодно проводятся заседания двусторонней Межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и ее рабочих групп. Из года в год растет динамика военно-делегационных обменов. В условиях усиления международной конкуренции Россия намерена продолжить наращивание ВТС с Нью-Дели. Поставки продукции военного назначения по широкой номенклатуре для всех родов индийских войск осуществляются во взаимосогласованные сроки рассказала Захарова

По ее словам, РФ готова не только экспортировать продукцию военного назначения, но и участвовать в перспективных международных проектах, включая совместную разработку, лицензионное производство современного вооружения и модернизацию различных видов техники. Захарова отметила, что Россия активно делится с индийскими партнерами новейшими оборонными технологиями. В качестве успешного примера сотрудничества она выделила российско-индийскую компанию "БраМос", занимающуюся производством ракетных комплексов, а также совместное предприятие по серийному выпуску автоматов АК-203.

Ранее она заявила, что Россия продолжит наращивать поставки нефти в Индию, это соответствует интересам Москвы и Нью-Дели.

Кроме того, замминистра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что Россия и Индия рассматривают варианты расширения энергетического сотрудничества.