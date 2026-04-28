Москва28 апр Вести.Россия продолжит наращивать поставки нефти в Индию, это соответствует интересам Москвы и Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью порталу Firstpost.

Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли​​​. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран. Российские энергооператоры обеспечивают выполнение заявок индийских коллег на отгрузку черного золота в максимально сжатые сроки приводит Firstpost слова Захаровой

Между тем Индия при выстраивании взаимодействия с другими крупными центрами силы, в том числе с США, всегда должным образом учитывает статус привилегированного стратегического партнерства с Россией, подчеркнула Захарова.