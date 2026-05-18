Москва18 маяВести.Поставки нефти из РФ в Индию осуществляются и продолжатся вне зависимости от решений США по введению или отсутствию исключений из режима антироссийских санкций.
Об этом в ходе пресс-конференции заявила представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма.
Я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали у России и раньше, и до исключения, и во время исключения, и сейчас тоже. По сути, все реализуется, исходя из коммерческих интересов, которые являются основанием покупки для нефтяных компанийсказала она
Представитель индийского ведомства подчеркнула, что ни исключение из санкций, ни его отсутствие не повлияет на наши поставки. Она добавила, что для этого были приложены все усилия, передает ТАСС.
В Индии "дефицита нефти нет, зарезервировано достаточное количество", уточнила Шарма.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит наращивать поставки нефти в Индию, что соответствует интересам Москвы и Нью-Дели.