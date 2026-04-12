Сибал: Индия не отказалась от российской нефти, несмотря на давление США

Москва12 апр Вести.Индия и другие страны не поддались давлению и требованиям США отказаться от покупки российской нефти, заявил бывший первый заместитель главы МИД Индии, бывший посол Индии в России Канвал Сибал в интервью РИА Новости.

Вывод российской нефти из-под санкций США говорит о бесперспективности американского курса, отметил Сибал.

Изначально послабление дали Индии, но потом Трамп решил попытаться контролировать нефтяной кризис и распространил это на другие страны передает РИА Новости слова Сибала

Поставки российской нефти на рынок позволяют удерживать цены на нынешнем уровне, подчеркнул бывший посол.

Индия в марте побила рекорд 2022 года, увеличив закупки российской нефти до 60 млн баррелей. Скачок последовал после разрешения США принимать российскую нефть, погруженную в танкеры до 5 марта.

Между тем агентство Bloomberg написало, что Индия и Филиппины заинтересованы в сохранении послаблений от Минфина США на закупку российской нефти.