Поставки угля из России в Индию могут увеличиться втрое в ближайшие годы Замминистра стали Индии заявил о намерении увеличить импорт угля из РФ

Москва18 мая Вести.Индия заинтересована в значительном наращивании закупок коксующегося угля в России и не видит пределов для увеличения поставок. Об этом заявил заместитель министра стали республики Сандип Паундрик.

Паундрик в преддверии своего визита в РФ сообщил ТАСС, что Индия не ставит ограничений в вопросе объема поставок.

Если качество и цена будут подходящими, то нынешняя доля России, которая составляет примерно 8-9 миллионов тонн в год, может удвоиться или утроиться в ближайшие годы сказал он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва и Нью-Дели также настроены на увеличение поставок российских углеводородов и продолжение сотрудничества в сфере мирного атома.