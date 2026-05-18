Москва18 маяВести.Индия заинтересована в значительном наращивании закупок коксующегося угля в России и не видит пределов для увеличения поставок. Об этом заявил заместитель министра стали республики Сандип Паундрик.
Паундрик в преддверии своего визита в РФ сообщил ТАСС, что Индия не ставит ограничений в вопросе объема поставок.
Если качество и цена будут подходящими, то нынешняя доля России, которая составляет примерно 8-9 миллионов тонн в год, может удвоиться или утроиться в ближайшие годысказал он
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва и Нью-Дели также настроены на увеличение поставок российских углеводородов и продолжение сотрудничества в сфере мирного атома.