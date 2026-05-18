Индия может купить угольную шахту в России Замминистра стали Индии заинтересовался покупкой угольной шахты в России

Москва18 мая Вести.Индия заинтересована в инвестициях в российские горнодобывающие проекты и рассматривает возможность приобретения угольной шахты. Об этом заявил заместитель министра стали республики Сандип Паундрик.

Паундрик в преддверии своего визита в РФ сообщил ТАСС, что Индия рассматривает возможность выкупить угольную шахту как полностью, так и частично.

Мы рассматриваем приобретение доли в уже действующих месторождениях, полную покупку месторождения либо частичное участие. Это предмет коммерческих переговоров сказал он

Окончательные условия, отметил замминистра, станут предметом коммерческих переговоров.

По словам Паундрика, Нью-Дели намерен развивать сотрудничество не только в сфере закупок и импорта, но и через прямое участие индийских компаний в российской добывающей отрасли.

Ранее Министерство нефти и газа в Индии заявило, что поставки нефти из РФ в Индию продолжатся вне зависимости от решений США по введению санкций.