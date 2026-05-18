Москва18 маяВести.Индия заинтересована в инвестициях в российские горнодобывающие проекты и рассматривает возможность приобретения угольной шахты. Об этом заявил заместитель министра стали республики Сандип Паундрик.
Паундрик в преддверии своего визита в РФ сообщил ТАСС, что Индия рассматривает возможность выкупить угольную шахту как полностью, так и частично.
Мы рассматриваем приобретение доли в уже действующих месторождениях, полную покупку месторождения либо частичное участие. Это предмет коммерческих переговоровсказал он
Окончательные условия, отметил замминистра, станут предметом коммерческих переговоров.
По словам Паундрика, Нью-Дели намерен развивать сотрудничество не только в сфере закупок и импорта, но и через прямое участие индийских компаний в российской добывающей отрасли.
Ранее Министерство нефти и газа в Индии заявило, что поставки нефти из РФ в Индию продолжатся вне зависимости от решений США по введению санкций.