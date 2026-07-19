Москва19 июл Вести.Россия предложила Индии начать запуск совместного производства усовершенствованных основных боевых танков Т-90МС, пишет Military Watch Magazine.

По данным журнала, проект может не только стать продолжением двадцатипятилетнего партнерства, а подразумевает полноценную передачу технологий для локализации сборки на предприятиях Индии.

Государственная компания "Рособоронэкспорт" предложила Индии совместное производство усовершенствованного основного боевого танка Т-90МС говорится в публикации

Издание отмечает, что российская сторона предполагает серьезную модернизацию производственной базы. Индийская армия получит танки, превосходящие предыдущие версии за счет более мощного двигателя в 1130 лошадиных сил, улучшенного бронирования и современных систем управления боем.

Т-90МС, новейшая экспортная версия семейства Т-90, вобрала в себя ряд технологических новшеств и усовершенствований, разработанных для варианта Т-90М, находящегося на вооружении российской армии отмечает издание

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия и Индия отходят от формата "продавец - покупатель" в военно-техническом сотрудничестве и переходят к совместному производству вооружения.