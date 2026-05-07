Ростех: танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ - лучшие серийные танки в мире Ростех: танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ признаны лучшими в мире

Москва7 мая Вести.Танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ признаны лучшими серийными танками в мире, они максимально приспособлены к современному бою. Об этом говорится в материалах ко встрече главы Ростеха Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире говорится в материалах, текст которых приводит ТАСС

Ранее о том, что российский танк Т-90М - самый продвинутый в мире, писали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием в журнале "Национальная оборона". По их данным, универсальность шасси Т-90М делает его самой востребованной базой для производства других машин.