Генконструктор "Уралвагонзавода" рассказал об эффективности танка Т-90М в зоне С

Москва27 мая Вести.Основной боевой танк Вооруженных сил РФ Т-90М "Прорыв" демонстрирует высочайшую эффективность в зоне СВО, заявил ТАСС генеральный конструктор "Уралвагонзавода" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") Андрей Терликов.

Он пояснил, что такие оценки боевой машине дают российские военные, использующие ее на поле боя.

Танки стран НАТО, такие как Abrams, Leopard и другие, имеющиеся в распоряжении ВСУ, по мнению Терликова, имеют множество недостатков: они слишком тяжелые, маломаневренные, имеют плохую проходимость и слабую защиту.

Наш танк Т-90М превосходит все эти образцы подчеркнул генконструктор завода

Он отметил, что танк был создан в 1990-х годах, и срок его службы составляет минимум 50 лет.

При этом специалисты непрерывно работают над модернизацией Т-90М для повышения его тактико-технических характеристик и особенно защищенности. Так, создана всеракурсная огневая система защиты танка, прежде всего от БПЛА противника.

Кроме того, "Уралвагонзавод" ведет работу по созданию танка следующего поколения.

Терликов принял участие в церемонии открытия в Москве памятника создателю первого в мире танкового конвейера для сборки Т-34 легенде Уралвагонзавода, основоположнику отечественной патентной системы, Юрию Максареву. Монумент установлен у здания Роспатента.