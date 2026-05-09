"Уралвагонзавод" отправил ВС РФ танки Т-90М, Т-80БВМ и 72Б3М в преддверии 9 мая

"Уралвагонзавод" поставил армии РФ модернизированные танки в преддверии 9 мая "Уралвагонзавод" отправил ВС РФ танки Т-90М, Т-80БВМ и 72Б3М в преддверии 9 мая

Москва9 мая Вести.Входящий в госкорпорацию "Ростех" концерн "Уралвагонзавод" в преддверии празднования Дня Победы отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ и Т-72Б3М, сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ получат очередную партию танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа.

Как указали в пресс-службе, в процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой.

Главный акцент сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа говорится в сообщении

В материалах Ростеха танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ значатся лучшими серийными танками в мире, максимально приспособленными к современному бою.