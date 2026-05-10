Москва10 маяВести.Россия опережает западные страны в создании систем защиты для российских танков. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
Как следует из материала, речь идет о системе активной защиты "Арена-М". Благодаря ее интеграции, подчеркнули журналисты, возможности российских танков Т-90М и Т-72Б3М по борьбе с беспилотными летательными аппаратами улучшились с конца 2024 года.
Кроме того, пишет журнал, в начале текущего года Россия завершила разработки нового варианта системы "Арена-М", который способен перехватывать дроны и барражирующие боеприпасы.
Ранее стало известно, что танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ признаны лучшими серийными танками в мире, они максимально приспособлены к ведению современного боя.