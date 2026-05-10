MWM: Россия опережает страны Запада в создании систем защиты для своих танков

Западные СМИ оценили наработки России в защитных системах для танков MWM: Россия опережает страны Запада в создании систем защиты для своих танков

Москва10 мая Вести.Россия опережает западные страны в создании систем защиты для российских танков. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как следует из материала, речь идет о системе активной защиты "Арена-М". Благодаря ее интеграции, подчеркнули журналисты, возможности российских танков Т-90М и Т-72Б3М по борьбе с беспилотными летательными аппаратами улучшились с конца 2024 года.

Россия опережает страны Запада в разработке подобных систем для своих танков говорится в публикации

Кроме того, пишет журнал, в начале текущего года Россия завершила разработки нового варианта системы "Арена-М", который способен перехватывать дроны и барражирующие боеприпасы.

Ранее стало известно, что танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ признаны лучшими серийными танками в мире, они максимально приспособлены к ведению современного боя.